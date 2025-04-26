طب بنها تنظم المؤتمر الأول للدلتا في السكتة الدماغية

نظمت كلية الطب بـ جامعة بنها المؤتمر الأول للدلتا في السكتة الدماغية تحت عنوان

“1st Delta Stroke Master Class”، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث،الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، الدكتورة نرمين عدلي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورهشام رشيد وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة رشا شاكر وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد سلام

رئيس وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات بنها الجامعية ورئيس قسم النفسية والعصبية.

مشاركة محلية ودولية واسعة

وشهد المؤتمر طب بنها حضور شخصيات علمية بارزة، من بينهم الدكتور حسام صلاح – رئيس شعبة السكتة الدماغية وعميد كلية طب القصر العيني، الدكتورأحمد عبد العليم – نائب رئيس منظمة MENAS،الدكتور أحمد البسيوني – مدير برنامج الزمالة المصرية للأمراض العصبية، الدكتور أحمد سكران – الطبيب المثالي بكلية الطب جامعة بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية

كما شارك في فعاليات المؤتمر نخبة من أساتذة وأطباء جامعات الدلتا: طنطا، المنصورة، الزقازيق، والمنوفية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجامعات المصرية من الإسكندرية إلى أسيوط، والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والشرطة، ومستشفيات وزارة الصحة بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب طلاب الدراسات العليا (ماجستير، دكتوراه، وزمالة مصرية) بجامعة بنها.

تناول المؤتمر أحدث المستجدات العلمية في تشخيص وعلاج السكتة الدماغية، مع التأكيد على أهمية التدخل العلاجي السريع، ونقل الخبرات العملية والعلمية إلى طلاب الدراسات العليا، بما يرسخ دور جامعة بنها الرائد في دعم البحث العلمي والارتقاء بالرعاية الصحية.

وجاء انعقاد المؤتمر تتويجًا لتضافر الجهود بين أقسام أمراض المخ والأعصاب بكليات طب دلتا مصر، وبمشاركة ودعم الجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية وجراحة الأعصاب (ESNPN)،الجمعية العربية للأعصاب (PAUNS)،المنظمة الأوروبية للسكتة الدماغية (European Stroke Organization)،منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسكتة الدماغية (MENA Stroke Organization)، شركة بيوميد للصناعات الدوائية.

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