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رياضة

تشيلسي يتقدم بهدف على إيفرتون في الشوط الأول

نيكولاس جاكسون
نيكولاس جاكسون

 انتهى الشوط الأول بتقدم فريق تشيلسي مع إيفرتون في المباراة المقامة بينهما في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بهدف دون رد.

وأحرز نيكولاس جاكسون هدف فريق تشيلسي في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول وحاول إيفرتون تعديل النتيجة وإحرازه هدف التعادل، ولكن لم تنجح محاولاتهم لينتهي الشوط بتقدم تشيلسي بهدف دون رد.

ويلتقي حاليًا فريق تشيلسي مع إيفرتون في المباراة المقامة بينهما في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشكيل تشيلسي وإيفرتون 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- ليفربول، 79 نقطة.

2- آرسنال، 67 نقطة.

3- مانشستر سيتي، 61 نقطة.

4- نوتينجهام فورست، 60 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 59 نقطة.

6- تشيلسي، 57 نقطة.

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 11 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

 وكانت الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي بمواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، والتي حسمها السيتي لصالحه بهدفين لهدف.

 

كما التقى آرسنال في تلك الجولة مع كريستال بالاس على ملعب "الإمارات" مساء الأربعاء، وحسم التعادل  الإيجابي نتيجة المباراة بهدفين لمثلهما.

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