بيراميدز خامس نادٍ مصري يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. الإسماعيلي أول فريق يتوج باللقب.. صدمة لغزل المحلة.. وأرقام قياسية للنادي الأهلي

يعد بيراميدز خامس نادٍ مصري يتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق الفريق السماوي إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى نهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه، بعدما أطاح بفريق أورلاندو بنصف نهائي البطولة.

وسبق بيراميدز في الوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا 4 أندية على رأسها الأهلي والزمالك وكل من الإسماعيلي وغزل المحلة.

الإسماعيلي أول فريق مصري يصل للنهائي

ويعد الإسماعيلي أول فريق مصري يصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا كما يعد أول ناد مصري حقق اللقب عام 1969 على حساب مازيمبي الكونغولي.

وحقق الدراويش، الفوز في الإياب بثلاثية مقابل هدف واحد في مباراة الإياب باستاد القاهرة بعدما تعادل بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب.

كما حصل الإسماعيلي علي الوصافة مرة عام 2003 بعد الخسارة أمام إنيمبا النيجيري 2-1 بمجموع اللقاءين.

غزل المحلة ثاني الأندية المصرية

وتواجد فريق غزل كثاني فريق مصري في نهائي دوري الأبطال في النسخة العاشرة للبطولة بعد فريق الإسماعيلي صاحب اللقب المصري الأول في تاريخ البطولة.

ونجح فريق غزل المحلة في الوصول إلى المباراة النهائية والتقى مع فريق كارا برازفيل وخسر غزل المحلة اللقب بنتيجة 6-3 في مجموع مباراتى الذهاب والعودة ويكتفي بالوصافة كأول ناد مصري يحقق وصافة البطولة الأفريقية.

الأهلي ثالث الأندية المصرية وصولا لنهائي دوري الأبطال

ويعد الأهلي ثالث الأندية المصرية وصولا لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل وتوج بالنهائي لأول مرة في تاريخه 1982 على حساب أشانتي كوتوكو الغاني بالفوز 4-1 بمجموع المباراتين.

رقم تاريخي للأهلي في دوري الأبطال

ويمتلك النادي الأهلي رقما تاريخيا بالتتويج بلقب دورى الأبطال الإفريقى بعدد 12 مرة متفوقًا بفارق 7 ألقاب على أقرب منافسيه الزمالك ومازيمبي الكونغولي وتوج الأحمر باللقب أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020 و2021، 2023، 2024.

الأهلي أكثر الأندية وصولا لنهائي دوري الأبطال

كما يعد الأهلي أكثر الأندية الأفريقية وصولا لنهائي دوري أبطال أفريقيا بواقع 17 مناسبة نجح التتويج في 12 مرة والخسارة في 5 مرات أعوام 1983، 2007، 2017، 2018، 2022.

الزمالك رابع الأندية المصرية وصولا لنهائي دوري الأبطال

ويعد الزمالك رابع الأندية المصرية وصولا لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الاسماعيلى وغزل المحلة والأهلي.

ووصل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 1984 لأول مرة وتوج بلقبه الأول علي حساب شوتينغ ستارز النيجيري بنتيجة 3-0 بمجموع اللقاءين.

كما يعد الزمالك ثاني الأندية الأفريقية والمصرية وصولا لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل للنهائي القاري 8 مرات توج باللقب أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002، فيما تواجد بالوصافة ثلاث مرات أعوام 1994، 2016، 2020.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.