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رياضة

فخر القاهرة يكتسح القارة، احتفال مثير من بيراميدز بعد التأهل لنهائي أبطال إفريقيا (صور)

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

احتفلت الصفحة الرسمية لفريق بيراميدز بالتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على أورلاندو بنتيجة 3-2 بطريقتها الخاصة.

 

وجاء الاحتفال بعبارات مليئة بالفخر والسعادة والفرح بتأهل الفريق السماوي بنهائي البطولة الأقوى إفريقيا.

 

وجاء الاحتفال كالتالي:

 

مباراة بيراميدز وصن داونز

وضرب فريق نادي بيراميدز موعدًا مع صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما أطاح بفريق أورلاندو بنصف نهائي البطولة.

وأطاح صن داونز بنظيره الأهلي بعد تعادلهما بنتيجة 1-1 في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراتي بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 24 مايو و1 يونيو المقبلين.

وتقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا يوم 24 مايو.

ويستضيف بيراميدز لقاء الإياب على إستاد الدفاع الجوي يوم 1 يونيو.

 

مباراة بيراميدز وأورلاندو 

بيراميدز ضد أورلاندو، تأهل فريق بيراميدز إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز علي أورلاندو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

مباراة بيراميدز أمام أورلاندو 

وسجل موفي كينج  هدف أورلاندو الأول بالدقيقة 40، قبل أن يتعادل بيراميدز في الوقت الضائع للشوط الأول عن طريق فيستون ماييلي.

 

وفي الدقيقة 55 سجل أورلاندو الهدف الثاني عن طريق موهاو نكوتا، قبل أن يتعادل بيراميدز في الدقيقة 57 عن طريق رمضان صبحي، ثم أضاف ماييلي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 84.

 

وكان الفريقان تعادلا سلبيًّا بدون أهداف في مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب إفريقيا. 

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