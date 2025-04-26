بركات عن إجازات بيراميدز: حتى لو حقق الثلاثية فلن تضعه في مكانة الأهلي والزمالك

أكد محمد بركات نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أن الإنجازات الكبيرة التي يحققها نادي بيراميدز، حتى لو توج بثلاثية تاريخية (دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، كأس مصر)، فلن تضعه في مكانة الأهلي والزمالك.

وشدد بركات عبر تصريحات تليفزيونية على أن "الأهلي والزمالك هما تاريخ الكرة المصرية وسيظلان كذلك مهما حدث".

ويأتي تعليق بركات في ظل تألق بيراميدز اللافت بوصوله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا واقترابه من حصد لقب الدوري المصري، وخوضه نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

مما أثار جدلًا حول مدى قدرة النادي الصاعد على منافسة قطبي الكرة المصرية على المدى الطويل.

ونجح فريق نادي بيراميدز في قلب موازين مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وذلك عندما حول تأخره إلى فوز وانتصار تاريخي بثلاثية مقابل هدفين والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة لأول مرة في تاريخه.

ليتأهل بيراميدز إلى الدور النهائي الحاسم للقب ويضرب موعد ناري مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

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