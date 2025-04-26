أحالت محكمة جنايات المنيا، الدائرة الثالثة، المتهم "م. ح. أ. ح" (23 عامًا)، العامل من إحدى قرى مركز بني مزار، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامه شنقًا، ويواجه المتهم تهمة قتل شقيقه وزوجة أبيه، ربة منزل، باستخدام آلة حادة نتيجة خلافات أسرية.

جنايات المنيا تحيل قاتل شقيقته وزوجة أبيه إلى المفتي

ترأس الجلسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوي، حيث استعرضت الهيئة أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، واطلعت على تقرير الطب النفسي الذي أكد سلامة المتهم، كما استمعت لمرافعات الدفاع وحددت جلسة للنطق بالحكم في الثاني من يونيو المقبل.

بسبب خلافات أسرية

ترجع وقائع القضية إلى عام 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن قيام "م. ح" بقتل شقيقه "أ. ح" وزوجته "ث. ز. أ" (52 عامًا) باستخدام سكين في إحدى قرى مركز بني مزار، بسبب خلافات أسرية.

نيابات شمال المنيا

وكان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات.

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