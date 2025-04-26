السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جاكسون يقود هجوم تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

 كشف فريقي تشيلسي وإيفرتون عن تشكيلتهما لمباراة الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تشكيل تشيلسي وايفرتون 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

1- ليفربول، 79 نقطة.

2- آرسنال، 67 نقطة.

3- مانشستر سيتي، 61 نقطة.

4- نوتينجهام فورست، 60 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 59 نقطة.

6- تشيلسي، 57 نقطة.

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- بورنموث، 49 نقطة.

9- فولهام، 48 نقطة.

10- برايتون، 48 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

 

13- إيفرتون، 38 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 38 نقطة.

15- ولفرهامبتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 11 نقطة.

 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وكانت الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز،انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي بمواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، والتي حسمها السيتي لصالحه بهدفين لهدف.


كما التقي آرسنال في تلك الجولة مع كريستال بالاس على ملعب "الإمارات" مساء الأربعاء، وحسم التعادل  الإيجابي نتيجة المباراة بهدفين لمثلهما.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة الدوري الانجليزي بطولة الدوري تشيلسي وإيفرتون تشيلسي ضد إيفرتون مانشستر سيتي ضد أستون فيلا مانشستر يونايتد مانشستر يونايت

مواد متعلقة

اشتعال أسعار تذاكر مباراة تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

"لسه الأماني ممكنة".. الكرة الذهبية تغازل محمد صلاح.. ثنائي يهدد حلم الملك المصري.. ودوري الأبطال يخرج مبابي وفينيسيوس من الحسابات

الأحد السعيد في الأنفيلد.. ليفربول على موعد مع التتويج بلقب البريميرليج.. محمد صلاح يستعد لمعادلة إنجاز تيري هنري.. وسلوت يدخل قائمة العظماء
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالأهلي: كولر في حالة نفسية سيئة بسبب الهجوم الجماهيري

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يلغي مران الأهلي اليوم

تعدى على زميلته بالضرب، فيديو متداول يقود الشرطة لضبط عامل بمطعم بمدينة نصر

لحظة وقوع انفجار ضخم في إيران، وظهور الدخان الأحمر ينبئ بكارثة (فيديو)

بعد موته بشكل مفاجئ، جمال شعبان يكشف سر وفاة شريف نصار ضحية التنمر الإلكتروني

تداعيات الخروج الأفريقي، الخطيب يجتمع مع كولر ورمضان

من يقود الأهلي في كأس العالم للأندية؟ مصدر يرد

اليوم، آخر موعد لشراء الشهادة السنوية بعائد 27%

خدمات

المزيد

37 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

35 جنيها سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم السبت 26- 04- 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سر حداد الزوجة على زوجها أربعة أشهر وعشرة وعلى غيره 3 أيام

“ونغرس فيأكل من بعدنا”، الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة

ما نتيجة استيلاء الهوى والشيطان على قلوب الناس؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية