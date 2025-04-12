دراسة جديدة تكشف علاقة سكري الحمل باضطرابات النمو العصبي لدى الأطفال

كشف تحليل تلوي حديث نُشر في مجلة "The Lancet Diabetes & Endocrinology" عن وجود صلة محتملة بين إصابة الأمهات بسكري الحمل وزيادة خطر إصابة أطفالهن باضطرابات النمو العصبي.

ويُعرف سكري الحمل أيضًا باسم سكري الأم، وهو نوع من مرض السكري يظهر أثناء فترة الحمل، ووفقًا لإحصائيات، فقد أثر على حوالي 17% من جميع الولادات على مستوى العالم.

وتشير الدراسة الجديدة، التي حللت بيانات صحية مجمعة من 202 دراسة سابقة شملت أكثر من 56 مليون أم وطفل، إلى أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بسكري الحمل هم أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة بأي نوع من اضطرابات النمو العصبي.

نتائج الدراسة

وقد حدد الباحثون مجموعة من الاضطرابات التي يزداد خطر إصابة أطفال الأمهات المصابات بسكري الحمل بها، وتشمل:

زيادة خطر اضطرابات التعلم بنسبة 16%.

زيادة خطر الاضطرابات الحركية بنسبة 17%.

زيادة خطر اضطرابات التواصل بنسبة 20%.

زيادة خطر الإصابة بـالتوحد بنسبة 25%.

زيادة خطر اضطرابات النمو المحددة بنسبة 27%.

زيادة خطر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) بنسبة 30%.

زيادة خطر الإعاقة الذهنية بنسبة 32%.

بالإضافة إلى ذلك، لفت الباحثون الانتباه إلى أن الأطفال الذين يولدون لنساء مصابات بسكري ما قبل الحمل (أي الإصابة بالسكري قبل الحمل) كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات النمو العصبي بنسبة 39% مقارنة بأطفال الأمهات اللاتي أصبن بالسكري أثناء الحمل.

آراء الأطباء حول الدراسة

وعلى الرغم من هذه النتائج الهامة، أكد مؤلفو الدراسة على الحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد العلاقة السببية بشكل قاطع وتوضيح الارتباط بين أنواع معينة من داء السكري وزيادة خطر الإصابة باضطرابات النمو العصبي. كما دعوا إلى مزيد من البحث حول نمو دماغ الجنين.

وفي تعليقه على الدراسة، أوضح الدكتور جوناثان فارو، أخصائي طب الأم والجنين في المركز الطبي الجامعي هاكنساك ميريديان جيرسي شور لموقع “Medical News Today” الطبي، أن حجم العينة الكبير في الدراسة يجعل النتائج "مقنعة وتستحق الدراسة الدقيقة". ومع ذلك، حذر من تفسير النتائج بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن التحليل التلوي يظهر أنماطًا ولكنه لا يثبت السببية.

وأضاف فارو: "ما زلنا في بداية فهمنا لكيفية تطور الدماغ البشري وما الذي يؤثر على هذه العملية المعقدة في الرحم. يُعد الحمل فترةً حرجةً لنمو دماغ الجنين، وقد تُؤثر الاضطرابات الأيضية (مثل ارتفاع سكر الدم) على هذه العملية."

من جانبها، أكدت الدكتورة ميجان أوكس، طبيبة أمراض النساء والتوليد وأخصائية طب الأم والجنين في مستشفى ميموريال كير ميلر للأطفال والنساء، على أهمية مواصلة البحث في تأثير مرض السكري أثناء الحمل على النمو العصبي للطفل. وقالت: "مع ازدياد معرفتنا بالآثار طويلة المدى على الأطفال المولودين لداء السكري، بالنسبة لمرضى السكري، أتوقع أن نتمكن من تحسين قدرتنا على تقديم استشارات فردية للحوامل بشأن مخاطر النتائج قصيرة وطويلة الأجل المحددة، بالإضافة إلى استراتيجيات التخفيف من المخاطر."

كما حذرت أوكس من أن التحليلات التلوية لا يمكنها إثبات العلاقة السببية، ونصحت النساء المصابات بالسكري بالتحدث مع أخصائي في حالات الحمل عالية الخطورة قبل الحمل لمناقشة سبل تحسين الصحة أثناء الحمل وتقليل المخاطر على الأم والجنين.

اصابة النساء بسكري الحمل

يُذكر أن النساء الأكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل هنَّ اللواتي يحملن فوق سن 45 عامًا، أو يعانين من زيادة الوزن أو السمنة، أو متلازمة تكيس المبايض، أو لديهن تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، أو أُصبن بسكري الحمل في حمل سابق. ويمكن أن يزيد سكري الحمل من بعض المخاطر الصحية للأم، بما في ذلك أمراض القلب، واكتئاب ما بعد الولادة، وداء السكري من النوع الثاني، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على صحة الطفل.

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