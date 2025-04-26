السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

قرار النيابة بشأن عصابة تزوير المحررات الرسمية في عين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 أمرت نيابة عين شمس بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنايات بتهمة تزوير أوراق رسمية والنصب على المواطنين بدائرة قسم شرطة عين شمس. 

كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على عاطلين بتهمة النصب على المواطنين وتزوير شهادات مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ممارسة عاطلين نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية وإيهام المواطنين بقدرتهما على تخليص معاملتهم بالمصالح الحكومية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما اوراق مزورة و5  أكلاشيه ودفتر إيصال استلام نقدية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته و4  هواتف محمول "بفحصهم فنيًا تبي احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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