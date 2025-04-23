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حوادث

المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة تزوير أوراق رسمية في دار السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات في تزوير في أوراق رسمية واستعمال المحررات المزورة بدار السلام


كانت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة قد ألقت القبض على عاطل بتهمة النصب على المواطنين  وتزوير شهادات مقابل مبالغ مالية


وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل له معلومات جنائية"  بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية وإيهام المواطنين بقدرته على تسفيرهم للخارج نظير مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته اوراق مزورة و3 أكلاشيه ودفتر إيصال استلام نقدية وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وعدد 2  هاتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته أقرا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة دار السلام أمن القاهرة
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