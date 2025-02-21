مجلس الأمن يدعو رواندا إلى سحب قواتها من الكونغو الديمقراطية

يصوت مجلس الأمن الدولي على دعوة الجيش الرواندي إلى وقف دعم حركة ام 23 المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وسحب جميع قواته من الأراضي الكونغولية على الفور و"دون شروط مسبقة"، بحسب وكالة "رويترز".

واستولت حركة "إم 23" على أكبر مدينتين في شرق الكونغو، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا. وتنفي رواندا اتهامات الكونغو والأمم المتحدة بأنها تدعم حركة "إم 23" بالسلاح والقوات.

وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد ميليشيات من الهوتو التي تتهمها بالقتال إلى جانب الجيش الكونغولي.

والقرار الذي صاغته فرنسا في الأمم المتحدة "يدين بشدة الهجوم المستمر وتقدم حركة "23 مارس" في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية" ويطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.

ويحتاج قرار المجلس إلى تأييد تسعة أعضاء على الأقل وعدم استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وقال عدد من الدبلوماسيين إن من المتوقع الموافقة على القرار.

وتقول الكونغو إن رواندا استخدمت حركة "إم 23" وكيلا لنهب معادنها مثل الذهب والكولتان، المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير رواندي وأحد المتمردين بسبب دورهما المزعوم في الصراع.

كما يدين نص القرار الدعم الذي تقدمه القوات الكونغولية "لجماعات مسلحة محددة، وخاصة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، ويدعو إلى وقف هذا الدعم والتنفيذ العاجل للالتزامات بتحييد الحركة".

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