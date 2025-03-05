حاملًا رسالة من السيسى، وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جمهورية الكونجو

توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، فجر اليوم الأربعاء إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونجو.

ومن المقرر أن يقوم الوزير عبد العاطي بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونجو، حول سبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.