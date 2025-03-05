الأربعاء 05 مارس 2025
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خارج الحدود

حاملًا رسالة من السيسى، وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جمهورية الكونجو

مصر والكونجو، فيتو
مصر والكونجو، فيتو

توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، فجر اليوم الأربعاء إلى برازافيل عاصمة جمهورية الكونجو.

ومن المقرر أن يقوم الوزير عبد العاطي بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونجو، حول سبل تعزيز ودفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتناول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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بدر عبد العاطي جمهورية الكونجو الرئيس عبد الفتاح السيسي

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