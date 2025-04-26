باكستان والهند الحرب النووية تطل على العالم.. تمتلكان أكثر من 300 قنبلة نووية.. عائلات شاهين وجوري البالستية تقف في مواجهة أجني وكي ساجاريكا

تشهد الهند وباكستان حالة من التصعيد الدبلوماسي والعسكري، الأمر الذي ينذر بتطورات مرعبه، قد تؤدي لنزاع عسكري يهدد الأمن الإقليمي والعالم كله، وخاصة أن باكستان والهند من الدول التي تمتلك أكثر من 300 قنبلة نووية، بحسب تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام.

التصعيد وقدرات باكستان النووية

ويشير الخبراء أن الأعمال التصعيدية بين البلدين قد تتطور لما هو أبعد، وربما تتخذ إجراءات عسكرية مماثلة لتلك التي شهدها عام 2019، عندما استهدفت الطائرات الهندية مواقع داخل باكستان، ردًا على هجوم انتحاري أودى بحياة 40 جنديًا هنديًا، وخاصة أن الهند وباكستان تملكان ترسانة نووية كبيرة.

استراتيجية باكستان النووية، فيتو



حالة التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان دفعت الخبراء لعقد مقارنة بين الترسانة النووية الباكستانية والهندية، وبحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، فإن باكستان تمتلك 170 رأسا نوويا، وتبلغ الميزانية العسكرية لباكستان 7.6 مليار دولار.

وعلى صعيد المعدات الثقيلة، نجد أن باكستان تمتلك 1.839 دبابة. وفي السلاح الجوي تمتلك باكستان 230 مقاتلة، ويبلغ عدد طائرات الهليكوبتر لديها 261 طائرة.

أما في المجال البحري نجد أن باكستان لا تتفوق على الهند، حيث لا تمتلك باكستان حاملات طائرات، لكنها تمتلك 8 غواصات.

وتمتلك باكستان حاملات لرؤوس نووية، حيث تُعرف الصواريخ الباليستية بعيدة المدى بأنها صواريخ ذات مدى يزيد على 3500 كيلومتر، وتُستخدم لحمل رؤوس نووية، ويُعد نظام شاهين-3 الصاروخي الباكستاني الأطول مدى، والذي تم اختباره لأول مرة عام 2015، ويُقدر مداه بـ 2750 كيلومترًا.

صواريخ بالستية وكروز تحمل رؤوست نووية

أما الصواريخ الباليستية التكتيكية قصيرة ومتوسطة المدى القادرة على حمل رؤوس نووية، والتي تمتلكها باكستان حاليًا، فتسمح لها بضرب أهداف في كل ركن من أركان البلاد.

ترسانة باكستان النووية تهدد الهند، فيتو



وجاء قرار باكستان بتطوير أنظمة أطول مدى، إلى أنها قد تشهد دورًا موسعًا لردعها النووي، الذي يركز إلى حد كبير على مواجهة الأسلحة النووية والتقليدية الهندية.

كما تمتلك باكستان سلسلة راجمات (بعائلتيها شاهين وجوري)، والتي تبدأ من صواريخ مثل شاهين-1 بمدى يساوي نحو 750 كيلومترا، وصولًا إلى شاهين-3، بمدى نحو 2750 كيلومترًا، وفي هذا النطاق يمكن أن يصيب الصاروخ الجزر الشرقية للهند.

وقامت باكستان بتطوير صاروخ كروز "بابور-3" والذي يُطلق من الغواصات (بمدى نحو 450 كيلومترا)، كما تم تعديل طائرات "إف-16″ (F-16) و"ميراج ⅗" (Mirage ⅗) لحمل قنابل نووية.

الترسانة النووية الهندية وميزانية التسليح

في حين أكدت تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، أن الهند تمتلك ترسانة نووية أيضًا، حيث تمتلك الهند 172 رأسا نوويا، وتبلغ ميزانيتها العسكرية 75 مليار دولار.

السلاح النووي الهندي يهدد باكستان، فيتو



وعلى صعيد المعدات الثقيلة، تمتلك الهند 3.151 دبابة، ويتفوق سلاح الجو الهندي بـ 385 مقاتلة، ويبلع عدد طائرات الهليكوبتر التي تملكها 674 طائرة.

وفي المجال البحري تمتلك الهند 2 حاملة طائرات، و18 غواصة، كما قامت الهند عام 2023 بإجراء أول اختبار طيران ناجح لصاروخ باليستي من طراز "أجني-5" بعيد المدى، والذي يزيد مداه على 5200 كيلومتر، ومسلح بصواريخ متعددة الرؤوس ذاتية الدفع.

وتعمل الهند على تطوير الصاروخ الأبعد مدى أجني-6، ظاهريا لمواجهة القدرات النووية الصينية.

الهند تمتلك منصات بحرية وصواريخ نووية



كما تمتلك الهند منصات بحرية قادرة على إطلاق الصواريخ النووية، مثل الغواصة "أريهانت" (INS Arihant)، وهي أول غواصة نووية تطورها الهند محليًا لتكون قادرة على حمل الصواريخ الباليستية وإطلاقها من البحر، وتُسلح بصاروخ باليستي النوع "كي-15 ساجاريكا" (K-15 Sagarika) بمدى يبلغ 700 كيلومتر تقريبًا، كما جرى تجهيزها للتسلح بالصاروخ الباليستي كي-4، بمدى يبلغ 3500 كيلومتر تقريبًا.

تطوير صاروخ النووي أجني الهندي، فيتو



وقامت الهند بتعديل طائرات مثل "ميراج 2000 إتش" (Mirage 2000H)، و"سو-30″ (Su- 30) و"جاجوار-آي إس" (Jaguar IS)، التي تشغلها القوات الجوية الهندية، لحمل السلاح النووي، لكن يظل التركيز الرئيسي ونقطة القوة مرتكزا على الصواريخ الباليستية المنطلقة بريا.



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