بعد أحداث كشمير، باكستان تدعو إلى تحقيق محايد في اتهامات الهند

دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى "تحقيق محايد" بعد "اتهامات لا أساس لها" من الهند، وجاء ذلك في ظل تصاعد التوتر بين الدولتين على خلفية هجوم أسفر عن مقتل 26 سائحا في كشمير اتهمت الهند باكستانيين بالمسئولية عنه.

وقال شريف خلال مراسم عسكرية اليوم السبت "مستعدون للمشاركة بأي تحقيق نزيه في الاعتداء على سياح بالجزء الهندي من كشمير"، وأضاف "السلام مقصدنا ولكن يجب ألا يعتبر هذا ضعفا".

وأكد أن باكستان "موحدة" و"مستعدة للدفاع عن سيادتها"، وقال "إن هذه الأمة التي يبلغ عدد سكانها 240 مليون نسمة موحدة، وتقف خلف قواتها المسلحة الشجاعة ومستعدة لحماية كل شبر من وطنها"، مهددا بالرد "بشكل حازم للغاية" على أي محاولة هندية للمساس بإمداداتها المائية عبر النهر المشترك بينهما.

وتبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار لليوم الثاني على التوالي اليوم السبت، وقال الجيش الهندي إن قواته ردت على إطلاق نار "غير مبرر" بالأسلحة الصغيرة من عدة مواقع للجيش الباكستاني بدأ قرب منتصف الليلة الماضية على طول الحدود الفعلية التي يبلغ طولها 740 كيلومترا، والتي تفصل بين المناطق الهندية والباكستانية في كشمير.

وأوضح في بيان أن "القوات الهندية ردت بشكل مناسب مستخدمة أسلحة خفيفة"، مضيفا أن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع إصابات.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان وهما دولتان تملكان السلاح النووي وحليفتها الولايات المتحدة، منذ هجوم الثلاثاء في كشمير.

ودخلت الدولتان في الأيام الأخيرة في دوامة من الإجراءات العقابية والانتقامية، تضمنت غلق المجال الجوي وإلغاء التأشيرات مطالبة رعايا الدولة الأخرى بالمغادرة، كما علقت الهند معاهدة السند لعام 1960 التي تنظم تقاسم المياه من نهر السند وروافده.

ومنذ التقسيم في العام 1947 واستقلالهما تواجه البلدان في 3 حروب. ويقاتل متمردون في كشمير منذ العام 1989 لتحقيق استقلال الإقليم أو إلحاقه بباكستان. وتتهم نيودلهي إسلام آباد منذ فترة طويلة بدعمهم. لكن باكستان تنفي ذلك وتقول إنها تكتفي بدعم نضال سكان كشمير من أجل تقرير المصير.

ودعا مجلس الأمن الدولي البلدين أمس الجمعة إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.