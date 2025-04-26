الفيس بوك وشقة مستأجرة، كيف روج ديلر السلام لتجارته غير المشروعة؟

اتخذ عاطل من مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وسيلة لبيع وترويج تجارته الغير مشروعة المواد المخدرة في منطقة السلام.

وبالقبض على المتهم بعد إصدار إذن من النيابة العامة اعترف بأنه كان يبيع المخدرات على النواصي فخشي القبض عليه.

وأضاف أنه أنشأ حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن فيها عن تجارته الغير مشروعة ظنا منه أن الأمن لن ينتبه لما يفعله، وكان يقوم بتسليم المخدرات داخل شقة استأجرها في منطقة السلام.

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة ترويج أحد الأشخاص للمواد المخدرة من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لاستغلال المنصات الإلكترونية في ترويج السموم.

مخدرات أون لاين في السلام

وبعد إجراء التحريات والفحص الفني، تم تحديد هوية مستخدم الحساب وضبطه، وتبيّن أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

وقد عُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت إدارته للحساب المُشار إليه، وكمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض.

وبمواجهته، أقر بقيامه بالترويج للمخدرات عبر الإنترنت وحيازته للمواد المضبوطة بغرض الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال التحقيقات.

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