الجمعة 25 أبريل 2025
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حوادث

حبس ديلر متهم ببيع المخدرات أون لاين بالسلام

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة السلام بحبس عاطل متهم بترويج المواد المخدرة متخذا من مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا للإعلان عن تجارته الغير مشروعة بدائرة قسم شرطة السلام 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة ترويج أحد الأشخاص للمواد المخدرة من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لاستغلال المنصات الإلكترونية في ترويج السموم.

مخدرات أون لاين في السلام 

وبعد إجراء التحريات والفحص الفني، تم تحديد هوية مستخدم الحساب وضبطه، وتبيّن أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

وقد عُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت إدارته للحساب المُشار إليه، وكمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض.

وبمواجهته، أقر بقيامه بالترويج للمخدرات عبر الإنترنت وحيازته للمواد المضبوطة بغرض الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستكمال التحقيقات.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام السلام

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