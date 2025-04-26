السبت 26 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

استنساخ لسامح حسين يحقق 70 ألف جنيه أمس

أبطال فيلم استنساخ
أبطال فيلم استنساخ

فيلم استنساخ، يعرض في دور العرض السينمائي حاليا فيلم استنساخ الذي يقوم ببطولته الفنان سامح حسين والفنانة هبة مجدي

 

إيرادات فيلم استنساخ 

 وحقق فيلم استنساخ إيرادات لا تتجاوز 70 ألف جنيه أمس الجمعة في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، واحتل المركز الرابع بعد أفلام “سيكو سيكو، والصفا الثانوية بنات، ونجوم الساحل”.

وتنتمي أحداث الفيلم إلى نوعية الغموض والتشويق، حيث تدور الأحداث حول الواقع الافتراضي والتأثير المذهل الذي تصنعه التكنولوجيا بمختلف أنواعها على البشر ومدى سيطرة الذكاء الاصطناعي على مجريات الحياة وكيفية مواجهة الناس لمخاطرها والاستفادة من مميزاتها.

 

ويعتبر الفيلم مغامرة جديدة يخوضها سامح حسين في السينما لأول مرة، وتجربة مختلفة تمامًا عن ما قدمه قبل ذلك من أفلام. 

وتشارك الفنانة هبة مجدي النجم سامح حسين بطولة العمل رفقة مجموعة متميزة من النجوم، من تأليف وإخراج عبد الرحمن محمد.

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استنساخ سامح حسين هبه مجدي إيرادات استنساخ
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