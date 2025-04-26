118.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة بنهاية فبراير 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن فبراير 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

- 49.6 مليار جنيه، قيمة إصدارات الأسهم.

- 32.6 مليار جنيه، قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

- 11.1 مليار جنيه، قيمة عقود التأجير التمويلي.

- 8.1 مليار جنيه، قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- 6.4 مليار جنيه، قيمة التمويل الاستهلاكي.

- 7.9 مليار جنيه، قيمة الأوراق المخصمة.

- 2.8 مليار جنيه، قيمة التمويل العقاري.

المركز الإقليمي للتمويل المستدام

وأطلق المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة بالقطاع المالي غير المصرفي العدد الأول من النشرة الإخبارية الدورية بعنوان "الاستدامة حول العالم" الرامية نشر الوعي والثقافة عن مجالات الاستدامة وأسواق الكربون الطوعية.

أسواق الكربون الطوعية

وتتضمن النشرة المقرر إصدارها كل شهر أهم ما نشر في الصحافة العالمية والمواقع الإخبارية والبحثية في مجال الاستدامة وأسواق الكربون الطوعية مع ترجمتها باللغة العربية وتوفير الرابط الإلكتروني للخبر.

يأتي إطلاق النشرة تعزيزًا لدور المركز الإقليمي للتمويل المستدام بنشر التوعية والثقافة المالية بين كافة القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاعات المالية غير المصرفية واطلاعهم على آخر المستجدات والتطورات الدولية، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية بهدف رفع معدلات الشمول المالي والتأميني والاستثماري.

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