هل تنجح الرقابة المالية فى دفع شركات السمسرة لاعتماد التكنولوجيا المالية؟.. خبراء: تحسن من أداء عملياتها وكفاءتها.. تقلل من الأخطاء البشرية وتحفزالنشاط المالى

وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.

وطبقًا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

واكد خبراء اسواق المال، انه من اهم صور التكنولوجيا الماليه هي الرقمنه حيث تسعي قطاعات الدولة الي التحول الي الرقمنه لافتا الى انه على سبيل المثال القطاع الخدمات الماليه تمكن من الوصول إلي فئات من المواطنين بسهولة لم تكن الادوات التقليديه تسطيع الوصول إليهم.

وشدد على ضرورة أن تسعي كافه الشركات الي تقديم نفس الخدمه لكافه العملاء ومسايرة التكنولوجيا من مبدأ ( من لا يتقدم سوف يتقادم ).

أكد الدكتور محمد عبدالهادي خبير أسواق المال، انه أصبح للتكنولوجيا الماليه دور في تطوير وتحسين الخدمات الماليه ولها أهميتها في توفير الحلول بطريقه تتسم بالكفاءة والابتكار مقارنه بالطرق القديمه أو التقليديه.

وأضاف أنه من أهم صور التكنولوجيا المالية هي الرقمنة حيث تسعي قطاعات الدولة الي التحول الي الرقمنه لافتا الى انه على سبيل المثال القطاع الخدمات الماليه تمكن من الوصول إلي فئات من المواطنين بسهولة لم تكن الادوات التقليديه تسطيع الوصول إليهم وكذلك تسعي الهيئه الي مسايرة التكنولوجيا وخاصه في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

وحدد عدة عدة أسباب منها الاتى:

. تحسن من أداء عملياتها وكفاءتها مما تقلل من الأخطاء البشريه وبالتالي سهولة الأفراد في الاقتراض والتأمين مع سهولة الوصول الي الأفراد حتي في الأماكن الناءيه.

توفر الحمايه من الاحتيال باستخدام أساليب مثل بصمه الوجه أو الاصابع وبالتالي تقلل من الشكاوي أو التدليس والكذب.

وتلعب دور هام وحيوي في الاسواق المالية من خلال..

تسهل من الوصول للعميل بعيدا عن الروتين والأوراق الكثيرة. اعطاء التوصيات بناءا علي اسلوب علمي يعتمد علي الأساليب الفنيه والماليه. . تقلل من الأخطاء البشريه. توفير السيولة للسوق بانضمام عدد كبير من العملاء. دعم النمو الاقتصادي للدولة حيث أن سوق المال من أهم دعائم الاقتصاد ومؤشر من مؤشرات الاقتصاديه. تساهم في تعزيز الشفافية والانضباط المالي. تقلل من نسب الشكوي لدي الهيئه. تقدم منصات الكترونيه تسهل عمليات التداول عبر الانترنت.

وشدد على ضرورة أن تسعي كافه الشركات الي تقديم نفس الخدمه لكافه العملاء ومسايرة التكنولوجيا من مبدأ ( من لا يتقدم سوف يتقادم ) ولكن في الوقت الحالي وباستخدام الطرق التقليدية فإن جانب كبير من العملاء مازال يرغب في التعامل بالفكر التقليدي وبالتالي لابد من توافر وقت للتغير وحتي ذلك الوقت فإن الشركات سوف تقوم بنفس الطريقة السابقه.

وتابع: مع زياده عدد الشركات بالنظام الجديد واستخدام التكنولوجيا المالية سوف ينتهي بالفعل عصر الشركات السمسرة التي مازالت تتعامل بالطريقه التقليديه.

أكدت دينا صبحي خبيرة أسواق المال، ان العالم يتجه نحو الشمول المالى والرقمنه والتى تقوم بتسهيل وصول الافراد والشركات الى جميع الخدمات المالية والمصرفية بكل سهولة وسرعة ويسر وذلك لتلبية الهدف منها دون الحاجة ومواجهة الصعوبات فى التعاملات فى التسجيل والتعاقد والالتزام.

وأشارت إلى انه قامت هيئة الرقابة المالية بتصدر الثورة نحو التطور الملزم لتواصل مع العالم والقدرة على تسهيل التعاملات للمستثمريين وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.

وأشارت إلى أنه تعتبر تلك الاجراءات خطوة نحو تحفيز سوق المال والتدوال والمستثمرين بجميع الفئات وتدعم خلق فرص جديدة لتنمية سوق المال والاستثمار وتوسيع قاعدة المستفيدين وكسب ثقة المستثمريين ، وزيادة التعاملات و جذب روؤس الأموال من مختلف الدول بسهولة الإجراءات القانونية متجهة الى تنمية مستدامة ومواكبة العصر ليحقق مصالح المتعاملين بتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.

وأكدت انه أصبح التحول الرقمي هو الشفرة الجديدة فى جميع واغلب التعاملات وللمستثمريين بما يحفز النشاط المالى.

واضافت انه من المتوقع ان تسعى اغلب الشركات لهذا التطور الطبيعى الذى يعتمد على التحول الرقمى لزيادة عدد المتعاملين وكسب ثقتهم.

واشارت إلى أنه لن تنتهى شركات السمسرة القديمة لعدة اسباب اهمها:

وجود قطاع كبير من المستثمريين مازلوا بعيدين عن التطور الرقمى او يفضلون المعتاد

.البعض اعتاد التعامل وفقا للنظام القديم لكن مع تغير الزمن يتغير كل شىء سواء العملاء اوالشركات والبقاء سيكون فى النهاية للأفضل من حيث الامكانيات والسهولة والتطور.

وطبقًا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

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