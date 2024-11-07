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اقتصاد

51.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال أغسطس

الرقابة المالية،
الرقابة المالية، فيتو

 أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر أغسطس 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 51.5 مليار جنيه.

 وجاء ذلك على النحو التالي:
⮚ 16.9 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.
⮚ 4 مليار جنيه           قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم
⮚ 7.9 مليار جنيه         قيمة عقود التأجير التمويلي.
⮚ 8.4 مليار جنيه           قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
⮚ 5.8 مليار جنيه           قيمة التمويل الاستهلاكي. 
⮚ 7.3 مليار جنيه           قيمة الأوراق المخصمة. 
⮚ 1.2 مليار جنيه             قيمة التمويل العقاري.

الرقابة المالية تطور ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمؤسسات المالية غير المصرفية

الرقابة المالية تصدر قرارًا لتنظيم التعامل في الأوراق المالية الحكومية بالسوق الثانوي

 

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