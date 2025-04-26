السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

سقوط 19 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في القاهرة (صور)

سقوط 19 لصا لارتكاب
سقوط 19 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في القاهرة

 نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط 19 لصا لارتكاب جرائم سرقات متنوعة في القاهرة.

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القبض على لصين لسرقة مبلغ مالي من سيارة بالوايلي

 نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عاطلين (لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الوايلي، لقيامهما بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من سيارة أحد المواطنين بأسلوب "كسر الشنطة".

 

وتم ضبط فرد خرطوش، جزء من المبلغ المالي، والسيارة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وإنفاق باقي المبلغ في سداد ثمن السيارة.

الإيقاع بسارق سيارات بمدينة نصر

تمكنت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل (له معلومات جنائية) تخصص في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، واعترف بارتكاب 5 وقائع مماثلة. 

وبإرشاده تم ضبط السيارات المستولى عليها بحوزة شخصين أحدهما له معلومات جنائية.

عصابة سرقة بالإكراه عبر مواقع التواصل

 ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 6 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الحدائق، لتورطهم في إنشاء حساب وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الضحايا والاعتداء عليهم وسرقتهم بالإكراه. 

وتم ضبط 3 هواتف محمولة، ساعة يد، وأسلحة بيضاء بحوزتهم، واعترفوا بارتكاب واقعتين بنفس الأسلوب.

 

ضبط 4 متهمين بسرقة كابينة كهربائية في التجمع الخامس

وتم ضبط 4 أشخاص (لأحدهم معلومات جنائية) تورطوا في سرقة مفاتيح وقواطع نحاس وبارات من كابينة كهربائية بدائرة قسم التجمع الخامس بأسلوب "المغافلة"، وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وأدوات السرقة وسيارة ودراجة نارية.

 

 كما تم ضبط عميلهم مالك مخزن خردة وبحوزته مضبوطات إضافية ومخدرات.

 

سقوط تشكيل عصابي لسرقة المواقع تحت الإنشاء

 تم ضبط 3 متهمين (لإثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث تخصصوا في سرقة المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وضُبط بحوزتهم 50 شدة معدنية ودراجة نارية “تروسيكل”، كما أُوقف عميلهم مالك مخزن خردة بمدينة نصر أول وبحوزته المسروقات.

 

ضبط سارق دراجات نارية بالزاوية الحمراء

 ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل (له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء لسرقته دراجات نارية باستخدام أسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترف بارتكاب 3 وقائع سرقة.

 

ضبط عصابة سرقة وحدات تكييف بالقطامية

وأخيرًا، تمكنت قوات الأمن من ضبط 5 أشخاص (لهم معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة القطامية بتهمة سرقة 3 وحدات تكييف من أحد معارض السيارات بأسلوب "المغافلة"، وبحوزتهم فردي خرطوش وعدد من الطلقات وسيارة نقل.

وتم ضبط المسروقات بحوزة عميليهما مالكي مخزنين خردة في عين شمس والمطرية.

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