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حوادث

مخدرات أون لاين، سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 15 ألف قرص ترامادول بالقليوبية

مخدرات أون لاين..
مخدرات أون لاين.. سقوط تجار مخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إحباط محاولة 3 عناصر إجرامية جلب وترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة القليوبية، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 2 مليون جنيه.

ضبط محاولة ترويج مخدرات عبر مواقع التواصل

مخدرات أون لاين..سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 15 ألف قرص ترامادول بالقليوبية
مخدرات أون لاين..سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم 15 ألف قرص ترامادول بالقليوبية

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمين الثلاثة، المقيمين بمحافظة القليوبية، بجلب كميات من عقار الترامادول المخدر والترويج لها إلكترونيًا.

15 ألف قرص ترامادول وسيارة في قبضة الأمن

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين داخل نطاق المحافظة، وعُثر بحوزتهم على: 15 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول"، سيارة تستخدم في التنقل والترويج.

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يأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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