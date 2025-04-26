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حوادث

ضبط مزور محترف في الشرقية بحوزته أختام ومحررات رسمية مزورة

ضبط مزور محترف في
ضبط مزور محترف في الشرقية بحوزته أختام ومحررات رسمية مزورة

 نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

ضبط مزور محترف في الشرقية بحوزته أختام ومحررات رسمية مزورة
ضبط مزور محترف في الشرقية بحوزته أختام ومحررات رسمية مزورة

تحريات الأمن العام تكشف التفاصيل

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أن المتهم، وهو من ذوي المعلومات الجنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، يدير نشاطًا غير مشروع في تزوير المستندات باستخدام أدوات تقنية داخل مسكنه.

 

ضبط المتهم والمضبوطات

 عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بالتنسيق مع الجهات المعنية في الشرقية، حيث عُثر داخل منزله على: 2 خاتم مزور، أجهزة وأدوات تُستخدم في التزوير، أصول وصور شهادات ومستندات مزورة وجاهزة للتزوير، مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

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اعترافات المتهم والإجراءات القانونية

 وبمواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات وارتكابه العديد من وقائع التزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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