فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة مريضة تعانى من انسداد بالصمام الميترالي بالإسكندرية

نجاح الفريق الطبى بقسم الطوارئ وقسم عناية القلب وقسم جراحة القلب بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية فى إنقاذ حياة مريضة تعانى من انسداد بالصمام الميترالى (Stuck Mitral Valve) والتدخل الفورى الدقيق لإنقاذ الحياة.

يأتى ذلك طبقا لتوجيهات "الدكتورة مها ابراهيم" رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة التركيز على تقديم خدمات طبية طارئة ومتميزة لجميع المرضى، ومتابعة وإشراف "الدكتورة ميرفت السيد" مدير المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة والمشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالاسكندرية.

كما أعلنت إدارة مسشفى شرق المدينة عن نجاح فريق قسم الطوارئ بالتعاون مع فريق قسم عناية القلب وفريق جراحة القلب والصدر في مستشفى شرق المدينة بقيادة "د.عبد الله الفرماوى" مدير المستشفى من إنقاذ حياة مريضة شابة تبلغ من العمر 65 عامًا.

حيث حضرت إلى قسم الطوارئ بمستشفي شرق المدينة بتاريخ مرضى بتغيير الصمام الميترالى للقلب جراحيا منذ 6 سنوات ولكنها لم تنتظم على خطة العلاج ( خاصة أدوية السيولة ومذيبات الجلطات) فتسبب ذلك بتكوين جلطة بالأذين الأيسر للقلب وانسداد بالصمام الميترالى المعدنى

وأوضح د.عبد الله الفرماوى" أن المريضة وصلت إلى قسم الطوارئ تعاني من ضيق شديد في التنفس وهبوط شديد بضغط الدم، وصدمة قلبية حادة وفشل بوظائف التنفس وحمضية شديدة بالدم وقام فريق الطوارئ بعمل التقييم الطبى والفحوصات اللازمة لتشخيص حالتها، والبدء الفورى لخطة العلاج وأهمها الأدوية المحفزة للقلب.

وأوضح، أنه تم استدعاء فريق عناية القلب وفريق جراحة القلب والصدر وتم دخول الحالة غرفة العمليات فورا، الحالة التى تتطلب تدخلًا طارئ لإنقاذ الحياة. وتم إجراء عملية تغيير الصمام الميترالى للمرة الثانية (إجراء عالى الخطورة) وتمت العملية بنجاح التى استمرت أكثر من 7 ساعات وتم فصل الحالة من أجهزة التنفس الصناعى

وأثنت "د.ميرفت السيد" على مجهودات الفريق الطبى بمستشفى شرق المدينة لتقديم خدمات طارئة متميزة.

كما وجهت ميرفت بالشكر إلى الدكتور وائل قاسم نائب المدير للوحدات الطبية المتخصصة ورئيس قسم العناية المركزة، والدكتورة ايمان منصور نائب المدير لأقسام الداخلي إشراف اليوم والدكتور خميس بلال رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور بيتر ألفي استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتورة ايمان زعطوط رئيس قسم القلب، د.إسلام بردان استشاري تخدير القلب المفتوح، والدكتورة أميرة علي رئيس قسم التخدير، فريق الطواريء بقيادة الدكتورة ايه صلاح الدين أخصائي الطواريء، م. كاميليا سامي رئيس هيئة التمريض، م.جيهان حسين رئيس تمريض العمليات، م.هناء محمد رئيس تمريض عناية القلب.

كما استقرت حالة المريضة واستكملت خطة العلاج تحت إشراف الأطباء المتخصصين بقسم عناية القلب.

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