إيران تعرض وساطتها في النزاع بين الهند وباكستان

عرضت إيران اليوم السبت، وساطتها في النزاع بين الهند وباكستان، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «سكاي نيوز».

وقالت باكستان الجمعة، إنه على الهنود مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة.

سلسلة من الإجراءات ضد باكستان

وكانت السلطات الهندية قد اتخذت، الخميس، سلسلة من الإجراءات ضد باكستان شملت طرد دبلوماسيين، وتعليق العمل بمعاهدة تقسيم مياه نهر السند لعام 1960، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.

هجوم دامى استهدف الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير

وجاءت هذه الخطوات غداة الهجوم الدامي الذي استهدف الشطر الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 28 شخصًا.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع أمني رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قال وكيل وزارة الخارجية الهندية، إن بلاده قررت تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان، مشيرًا إلى أن تعليق معاهدة مياه السند سيستمر "حتى تتخلى باكستان بشكل قاطع عن دعمها للإرهاب العابر للحدود".

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