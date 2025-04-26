إحباط محاولة عنصرين شديدي الخطورة جلب مواد مخدرة بـ 2 مليون جنيه بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إحباط محاولة عنصرين إجراميين شديدي الخطورة جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها في محافظة أسيوط.

إحباط محاولة عنصرين شديدي الخطورة جلب مواد مخدرة بقيمة 2 مليون جنيه بأسيوط

تحريات دقيقة وضبط المتهمين

وردت معلومات أكدت صحتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حول نشاط بؤرة إجرامية تضم عنصرين شديدي الخطورة بدائرة مركز شرطة الفتح.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطهما بحوزتهما:4 كيلو جرام من مخدر الهيروين، 3 كيلو جرامات من مخدر الآيس، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار.



قيمة المضبوطات والإجراءات القانونية

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، مع استمرار الجهود الأمنية في ملاحقة وضبط باقي العناصر الإجرامية.

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