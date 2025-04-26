حبس المتهم بقتل جاره بقنا 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت جهات التحقيق برئاسة المستشار محمود الغرباوي مدير النيابة العامة لبندر قنا، بحبس المتهم بقتل جاره طعنًا بآلة حادة مطواة بالرقبة في الشارع إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بمنطقة العبابدة، التابعة لدائرة بندر قنا.

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة شاب بها طعنات بآلة حادة مطواة في الرقبة ملقاة على الأرض بالشارع بمنطقة العبابدة التابعة لدائرة البندر.

وبعد الفحص تبين مقتل م.م، بطعنات آلة حادة مطواة في الرقبة على يد شاب جاره يُدعى ي.ع، نشبت مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة أسفرت عن جريمة قتل، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت جهات التحقيق حجزه على ذمة التحريات ثم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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