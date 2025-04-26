إحباط محاولة عنصرين إجراميين جلب وترويج مخدرات بمليون جنيه في الإسكندرية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إحباط محاولة عنصرين إجراميين لجلب وترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة، قدرت قيمتها المالية بأكثر من مليون جنيه.

إحباط محاولة عنصرين إجراميين جلب وترويج مخدرات بأكثر من مليون جنيه في الإسكندرية

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد أكدت قيام المتهمين باتخاذ دائرة قسم شرطة محرم بك بمحافظة الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع في جلب وترويج المخدرات.

ضبط المتهمين و12.5 كيلو حشيش

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العنصرين الإجراميين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش تزن 12.5 كيلو جرام، معدة للترويج.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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