ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على 4 أشخاص، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على عامل توصيل طلبات "دليفري" داخل أحد المراكز التجارية بمدينة حدائق أكتوبر.

القبض على 4 أشخاص تعدوا على عامل دليفري داخل مول بحدائق أكتوبر

وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله المتهمون أثناء اعتدائهم على العامل باستخدام عصا خشبية، ما أثار حالة من الغضب بين المتابعين.

تفاصيل البلاغ والتحريات

وبفحص الواقعة، تبين أنه بتاريخ 19 أبريل الجاري، تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من عامل توصيل طلبات مقيم بمحافظة الفيوم، أفاد خلاله أنه أثناء سيره بدراجته النارية بدائرة القسم، اصطدمت به سيارة ملاكي يستقلها 4 أشخاص.

وأوضح المجني عليه أنه حال معاتبته لهم، نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهمون بالاعتداء عليه بالضرب باستخدام مفك، عصا خشبية، وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بجرح طعني بالبطن.

ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المستخدمة ومستقليها، وتبين أنهم 4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم الأدوات المستخدمة في الاعتداء.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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