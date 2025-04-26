"البيئة" تطلق حملة نظافة كبرى بمحمية الجزر الشمالية بالبحر الأحمر

أطلقت وزارة البيئة اليوم حملة تنظيف بيئية واسعة النطاق بمحمية الجزر الشمالية بمحميات البحر الأحمر، وذلك تحت شعار تكامل الجهود لحماية ثرواتنا الطبيعية.



وجاءت هذه المبادرة بالتنسيق والتعاون المثمر بين محافظة البحر الأحمر، ومحميات البحر الأحمر، والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، بالإضافة إلى مشاركة فاعلة من منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ممثلة في جمعية هيبكا وفندق هيلتون بلازا ومركز غوص دايف مور آند أوهانا.



وزيرة البيئة تؤكد على أهمية الشراكة لتحقيق الاستدامة الساحلية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال إطلاق الحملة، على الأهمية القصوى لتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص في صون النظم البيئية الحساسة.

وأشارت إلى أن البحر الأحمر بما يزخر به من تنوع بيولوجي فريد، يستلزم تضافر كافة الجهود لضمان استدامة موارده الطبيعية للأجيال القادمة.

وشددت الوزيرة على إيمان الوزارة الراسخ بأهمية القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات البيئية، معربة عن ترحيبها بكافة المبادرات التي تعكس التزامًا حقيقيًا من مؤسسات القطاع الخاص بدعم جهود حماية البيئة.

وأوضحت أن تعزيز وتوسيع هذه الشراكات يمثل خطوة حتمية نحو تحقيق التحول البيئي المنشود في المدن الساحلية، وعلى رأسها مدينة الغردقة.

"الغردقة خضراء" تقود مبادرات عملية للحفاظ على البيئة

من جانبها، أوضحت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع “الغردقة خضراء”، أن هذه الحملة تأتي في صميم رؤية المشروع الهادفة إلى تنفيذ مبادرات عملية وملموسة في المواقع ذات القيمة البيئية العالية.

وأكدت على التركيز على تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات البيئية والقطاع السياحي الحيوي. وأشارت إلى أن المشروع يسعى جاهدًا لتوسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال بناء تحالفات استراتيجية طويلة الأمد تقوم على التكامل وتدعم المسار المشترك نحو بناء مدينة الغردقة كنموذج للاستدامة.

دمج الكوادر الشابة في العمل الميداني لحماية البيئة

وفي سياق متصل، لفت الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، إلى الميزة الهامة التي تميزت بها هذه الحملة، وهي المشاركة الفعالة للباحثين الجدد المنضمين حديثًا للعمل في المحميات.

واعتبر هذه الخطوة بمثابة تجسيد عملي لأهمية دمج الكوادر الشابة في العمل البيئي الميداني منذ بداية مسيرتهم المهنية.

وأكد أن هذه المشاركة تحمل رسالة واضحة تعكس رؤية المحميات الطموحة لإعداد جيل جديد من الكوادر الشابة الواعية بالقضايا البيئية والمتمتعة بالخبرة العملية التي تؤهلهم لقيادة جهود حماية الموارد الطبيعية في المستقبل.



باكورة أنشطة بيئية لتعزيز مكانة الغردقة كوجهة سياحية مستدامة

جدير بالذكر أن هذه الحملة تمثل باكورة سلسلة من الأنشطة والمبادرات البيئية التي يعتزم مشروع “الغردقة خضراء” تنفيذها بالتعاون مع مختلف الشركاء، وذلك في إطار دعم رؤية بيئية شاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مدينة الغردقة كوجهة سياحية مستدامة رائدة على المستويين المحلي والدولي.

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