مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 437 منشأة وتحرر 321 محضرا (صور)

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل صحة الدقهلية، قيام إدارة مراقبة الأغذية خلال الأسبوع الماضي، بشن حملات تفتيشية على 437 منشأة تبين أن 127 منها دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة، وذلك تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى.

وأكد وكيل الوزارة استمرار حملات مراقبة الأغذية تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

وسحب 179 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها

وأوضحت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية، أنه جرى تحرير عدد 321 محضرًا وسحب 179 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 2330 كيلو جرام وإعدام 1653 كيلو من أغذية متنوعة و401 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي ووجود تغير في الخواص الطبيعية لها.

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