نظمت إدارة الملاريا في صحة الدقهلية احتفالية خاصة باليوم العالمى للملاريا الذي يُصادف الـ 25 أبريل من كل عام؛ وذلك دعمًا لجهود منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تحسين فرص حصول الأشخاص على وسائل الوقاية من الأمراض المهددة للحياة.

صحة الدقهلية تحتفل باليوم العالمى للملاريا وتستعرض سياسة الإحالة وبروتوكول العلاج المحدث

وصرح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة أن الاحتفال بهذا اليوم يهدف إلى التوعية بأهمية الوقاية كاستراتيجية أساسية للحد من انتشار مرض الملاريا والاحتفاء بالجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان بالحفاظ على الإنجاز التاريخى بحصول مصر على شهادة الخلو من الملاريا من منظمة الصحة العالمية فى أكتوبر ٢٠٢٤.

شارك بالاحتفالية الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة سحر على مدير الإدارة العامة للأمراض المتوطنة والدكتورة هبة عبدالموجود مدير إدارة الملاريا والفِلاريا والليشمانيا بالمديرية، والدكتور راجح البيه مدير إدارة التثقيف الصحى والدكتور محمد الرفاعي مدير مستشفى الحميات.

الأهداف الإستراتيجية لإدارة الملاريا بالدقهلية

وقدّمت الدكتورة هبة عبد الموجود، مدير إدارة الملاريا ندوة علمية أوضحت فيها الأهداف الإستراتيجية لإدارة الملاريا بالدقهلية والخطط الموضوعة للمتابعة المستمرة والترصد اللحظى والإبلاغ الفورى، كما سلطت الضوء على ملف المسافرين والعائدين وكذلك الوافدين.

وضع خطط تثقيفية لنشر الوعى الصحى لدى المواطنين

كما تطرقت إلى ضرورة وضع خطط تثقيفية لنشر الوعى الصحى لدى المواطنين وخاصة المسافرين والعائدين بالإضافة إلى وضع خطة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الطبية فيما يخص التشخيص الإكلينيكى والمعملى وكذلك سياسة الإحالة وبروتوكول العلاج المحدث.

الاهتمام برفع كفاءة المعامل المرجعية بالإدارة

وأوصت فى نهاية الندوة بالاهتمام برفع كفاءة المعامل المرجعية بالإدارة وكذلك تطبيق معايير الجودة المعملية مشيرة إلى ضرورة التكامل بين الإدارات المختلفة بالمديرية لتحقيق الإستعدادية والجاهزية القصوى لظهور أى حالات مشتبهة وافدة وخطة التدخل السريع لإدارة الموقف.

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