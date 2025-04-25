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حوادث

ضبط أسلحة نارية ومخدرات بقيمة 2 مليون جنيه في حملات بالقليوبية والأقصر

ضبط أسلحة نارية ومخدرات،
ضبط أسلحة نارية ومخدرات، فيتو

تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط عدد من القضايا النوعية بمحافظتي القليوبية والأقصر.

ضبط أسلحة نارية ومخدرات بقيمة بـ 2 مليون جنيه في حملات  القليوبية والأقصر
ضبط أسلحة نارية ومخدرات بقيمة بـ 2 مليون جنيه في حملات  القليوبية والأقصر

 وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، وبحوزته: بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد 2 فرد خرطوش – فرد محلي الصنع قرابة 9 كيلوجرامات من مخدر الهيروين – نحو 2 كيلوجرام من مخدر الحشيش، دراجة نارية وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة

 

كما تم ضبط عامل "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر، وبحوزته: 6 بنادق آلية – 6 خزائن – وعدد من الطلقات النارية

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وتُقدَّر القيمة المالية للمضبوطات بما يزيد عن 2 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

 

ضربات أمنية موجعة لتجار السلاح والمخدرات.. مضبوطات بـ2 مليون جنيه

 يأتى ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية لجهودها الحثيثة في مكافحة جرائم حيازة والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، والتصدي الحاسم للعناصر الإجرامية.

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