500 ألف يورو فاتورة فك الارتباط بين الأهلي وكولر

يستعد النادي الأهلي لإعلان رحيل مارسيل كولر وتسديد الشرط الجزائي في عقده الذي يتمثل في دفع راتب شهري مايو ويونيو المقبلين لإنهاء العلاقة رسميًا، حيث سيحتاج الأهلي لدفع 500 ألف يورو قيمة الشهرين في راتب كولر وجهازه المعاون باستثناء ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الأهلي الذي يحصل على راتب شهري خارج راتب كولر ومعاونيه الأجانب.

وقال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لن يتواجد على رأس القيادة الفنية في مباراة بتروجت الأربعاء القادم، حيث سيتم توجيه الشكر له اليوم وسيتواجد مدرب آخر قد يكون سامي قمصان ومحمد شوقي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.

ويستعد النادي الأهلي لإعلان خليفة مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا أمس، حيث يتأهب الأهلي لاختيار مدير فني أجنبي جديد لاستكمال الموسم المحلي وقيادة الفريق في كأس العالم للأندية ويمتلك الأهلي العديد من السير الذاتية لبعض المدربين الأجانب ومنهم البرتغالي جوزيه جوميز والسويسري فايلر البرتغالي كيروش والألماني ماركو روزه ولكن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لم تستقر حتى الآن على خليفة مارسيل كولر.

ويعلن النادي الأهلي اليوم مصير مارسيل كولر وجهازه المعاون بعد الخروج الإفريقي أمس أمام صن داونز في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي جلسة هامة لإعلان مصير الجهاز الفني.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجت الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبل

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتبث عبر قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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