السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 793 مخالفة لعدم تركيب الإلكتروني

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 793 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 رفع 36 سيارة ودراجة نارية متروكة

 

يُذكر أن الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

 

تحرير 793 مخالفة للملصق الإلكتروني

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة. كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

 

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق صيدلية مستشفى الزاوية الحمراء

أخبار الحوادث اليوم، عفو رئاسي عن 746 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء.. خلع ملابسه وهاجم ركاب قطار، النيابة تأمر بإيداع شاب مصحة نفسية في بني سويف..الداخلية تكشف ملابسات فيديو خطف طفل وبيعه بسوهاج

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

وفي سياق آخر، قامت الأجهزة المعنية برفع  36 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، كما تم تحرير 500 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الدراجات النارية الكثافات المرورية المنتهية تراخيصها المنافذ الجمركية الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني مخالفة للملصق الإلكتروني مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

مواد متعلقة

حالة الطرق اليوم، خريطة الحركة المرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف أعلى الدائري وضبط المتهمين في الجيزة

الداخلية تكشف ملابسات ادعاء محاولة سطو مسلح على سيدة وزوجها بالجيزة

عفو رئاسي عن 746 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء (صور)

لقتله على مقبرة فرعونية، الداخلية تكشف ملابسات فيديو خطف طفل وبيعه بسوهاج

صقور في وسط البلد.. ضبط شابين استغلا طيورًا جارحة لاستعطاف المارة

ضبط أسلحة نارية ومخدرات بقيمة 2 مليون جنيه في حملات بالقليوبية والأقصر

ضبط شخص هدد مسنًا في دمياط
ads

الأكثر قراءة

من يقود الأهلي في كأس العالم للأندية؟ مصدر يرد

بعد موته بشكل مفاجئ، جمال شعبان يكشف سر وفاة شريف نصار ضحية التنمر الإلكتروني

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 ببداية التعاملات

الأهلي يعلن اليوم مصير كولر بعد الوداع الإفريقي

مصدر بالأهلي: كولر لن يقود الفريق أمام بتروجت الأربعاء

500 ألف يورو فاتورة فك الارتباط بين الأهلي وكولر

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 26 أبريل 2025

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار يسجل 75 جنيها

خدمات

المزيد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 26- 04- 2025 في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم السبت 26- 04- 2025 بالأسواق

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت 26-4-2025 بالأسواق

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب اليوم السبت 26 أبريل 2025 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بارتكاب معصية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية