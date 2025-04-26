انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق صيدلية مستشفى الزاوية الحمراء

تباشر نيابة الزاوية الحمراء التحقيق في حريق صيدلية مستشفى الزاوية الحمراء، وكلفت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق، وأمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل صيدلية مستشفى الزاوية الحمراء، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

من جانبها دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة وإحكام السيطرة عليه، كما تمكنت القوات من محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي أقسام المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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