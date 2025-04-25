الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ شمال سيناء يشهد حفلا فنيا بـ قاعة المجد في العريش احتفالا بذكرى تحرير سيناء

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يشهد الاحتفال، فيتو

شهد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، مساء اليوم،الحفل الفني الذي أقامته المحافظة بمناسبة عيد تحريرها والذكري ال 43 لتحرير سيناء، في قاعة المجد أمام ديوان عام المحافظة بالعريش، في حضور القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل وأعضاء المجموعة البرلمانية.

محافظ شمال سيناء يشهد الحفل الفني بالعريش


ووجه المحافظ الشكر إلي  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، علي الاهتمام بتنمية وتعمير سيناء، مقدما  التهنئة لسيادته بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء.


وحيا المحافظ أرواح الشهداء من الجيش والشرطة، مؤكدًا  أنه لولا تضحيات شهدائنا الأبرار لما كنا هنا اليوم، مثمنًا الدور الكبير الذي قام به مجاهدي سيناء.


وقدم المحافظ التهنئة والشكر لجميع أبناء سيناء وشيوخها وعواقلها ونوابها والأجهزة الأمنية والقيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء مجالس المدن بهذه المناسبة الغالية على قلب كل مصري.


وأشار المحافظ إلي قيام جامعتي العريش وسيناء بدور كبير في التنمية البشرية، بخلاف الدور التعليمي الذي تقومان به باعتبارهما صرح علمي كبير.


ولفت المحافظ إلي قيام وسائل الإعلام بلعب دور كبير في التنمية علي أرض سيناء، موجهًا التحية إلي الإعلاميين والصحفيين علي الجهود المبذولة خلال احتفالات ذكري تحرير سيناء.
أعلن المحافظ عن افتتاح قاعة المجد، وانطلاق إحتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكري ال 43 لتحرير سيناء.
 

وخلال الحفل الفني قدمت فرقة الموسيقي العربية بقيادة المايسترو محمد عبد الله، عدد من الأغنيات الوطنية الجماعية والفردية منها «حي علي الفلاح، أحلف بسماها وترابها، بالسلام إحنا بدينا، مصر التي في خاطري»، بجانب فقرة من الشعر للشاعر عبد الكريم الشعراوي. 
كما قدمت فرقة كورال الشباب والرياضة بقيادة المايسترو خالد الشعرواي، عدد من الأغنيات الوطنية منها «متقولش إيه ادتنا مصر، المصري، سلمولي علي مصر، أرض العبور، عظيمة مصر، يا حبيبتي يا مصر، 
بلادي الحرة، وأنا علي الربابة بغني، قالوا إيه علينا ».

عفو رئاسي عن 746 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء (صور)

"سيناء أرض الفيروز والحضارات" على طاولة نقاش "الهناجر الثقافي"


وقدمت فرقة كورال جامعة بقيادة المايسترو وليد عادل عدد من الأغنيات الوطنية منها «تحيا مصر، وطني حبيبي، ولادك رجالة، عظيمة يا مصر، مصر هيا، إللي بني مصر، صباح الخير يا سينا، دولا مين»، بجانب فقرة استعراضية، وعرض بلغة الإشارة، وفقرة غنائية لفناني سيناء «غريب مؤمن، مريم السيد، خالد الشعرواي، أمين صالح».


وحرص المحافظ عقب انتهاء الحفل علي مصافحة الحاضرين والتقاط الصور التذكارية معهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش والشرطة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء تعمير سيناء تحرير سيناء خالد مجاور محافظ شمال سيناء
ads

الأكثر قراءة

مصدر: محمد شوقي الناجي الوحيد من مذبحة الجهاز الفني المرتقبة

مصدر بالأهلي يكشف أول قرار من الخطيب بعد الخروج الإفريقي

زلزال يضرب الجزيرة، الاستغناء عن 5 لاعبين وغرامات تاريخية بعد الخروج الأفريقي

بث مباشر مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا، شاهد المباراة الآن

بيراميدز يفوز علي اورلاندو ويتأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه (صور)

شاهد، ماذا فعلت جماهير الأهلي مع كولر بعد الخروج الإفريقي

رسالة قاسية من ياسر إبراهيم لجماهير الأهلي

15 مايو أولي جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان بتهمة الاعتداء على طفل

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صيد الصقر في المنام وعلاقته بتحقيق المكاسب المالية

حكمها وفضلها، كل ما تريد معرفته عن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

ما هي وصية إبراهيم ويعقوب عليهما السلام؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية