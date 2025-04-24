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رياضة

وزير الرياضة يصل العريش لحضور افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية

وزير الرياضة يصل
وزير الرياضة يصل محافظة شمال سيناء

وصل منذ قليل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وتحديدًا لمقر ديوان عام المحافظة وكان في استقباله اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء  بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة.

 

ووصل وزير الرياضة الي العريش قادمًا من القاهرة وذلك بعد جولته المكوكية  التي نفذها الوزير في مدينة حلايب وشلاتين وتبعها زيارته اليوم إلى محافظة شمال سيناء لحضور افتتاح أولمبياد المحافظات الحدودية والتي تنفذ فعالياتها اليوم ويشارك فيها أكثر من محافظة وأكثر من لعبة فردية وجماعية وبمشاركة ١٥٠٠ مشترك.

 

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وزير الرياضة شمال سيناء محافظة شمال سيناء أولمبياد المحافظات الحدودية العريش خالد شعيب محافظ مطرو

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