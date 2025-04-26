السبت 26 أبريل 2025
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حوادث

إحالة سائق متهم بقتل شاب بالخطأ في السلام للمحاكمة

إحالة متهم للجنايات
إحالة متهم للجنايات

أمرت نيابة السلام باحالة سائق سيارة نقل بتهمة التسبب في وفاة شاب إثر اصطدامه به بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

وكان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور أحد الأشخاص من جامعي الخُردة للطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة نقل مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبيّن أنها تسير دون تراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها، وهو سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والسيارة المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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