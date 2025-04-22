الثلاثاء 22 أبريل 2025
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حوادث

حبس سائق متهم بقتل شاب بالخطأ في السلام

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة السلام بحبس سائق سيارة نقل بتهمة التسبب في وفاة شاب إثر اصطدامه به بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكان قسم شرطة السلام أول تلقى بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة أحد الأشخاص أثناء عبوره الطريق.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور أحد الأشخاص من جامعي الخُردة للطريق محل البلاغ، اصطدمت به سيارة نقل مما أسفر عن إصابته إصابة بالغة أودت بحياته، في حين لاذ قائد السيارة بالفرار من موقع الحادث.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تم تحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتبيّن أنها تسير دون تراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها، وهو سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم والسيارة المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام أول مديرية أمن القاهرة النيابة العامة غرفة عمليات النجدة

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