مصر للطيران: إقلاع رحلة أربيل وإعادة تسكين مصابي حادث أتوبيس المطار على طائرات أخرى

أقلعت قبل قليل، رحلة مصر للطيران المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مدينة أربيل بالعراق، وذلك بعد تعرض أحد الأتوبيسات الذي كان ينقل عددا من ركاب الرحلة للاصطدام بأحد أعمدة الإنارة بأرض المهبط بمطار القاهرة الدولي، الأمر الذي أسفر عن إصابة السائق وبعض الركاب بإصابات طفيفة.

رحلة مصر للطيران المتجهة إلى أربيل

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه تم إنهاء إجراءات المسافرين على الرحلة، مشيرة إلى أن الركاب المصابين سيتم تسكينهم على رحلات أخرى بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأعلنت مصر للطيران أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت الموافق 26 أبريل، تعرض أحد الأتوبيسات التي كانت تنقل عددا من ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى أربيل للتصادم بأحد أعمدة الإنارة بأرض المهبط بمطار القاهرة الدولي، الأمر الذي أسفر عن إصابة السائق وبعض الركاب بإصابات طفيفة.

نقل مصابي حادث أتوبيس المهبط لمستشفي مصر للطيران

وعلى الفور، تم نقل المصابين إلى مستشفى مصر للطيران للاطمئنان عليهم وإجراء الإسعافات الأولية لهم ومتابعة حالتهم الصحية.

وتوجه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران إلى المستشفى للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين.

كما تواصل الجهات المعنية بمصر للطيران ومطار القاهرة الدولي متابعة مستجدات الوضع والوقوف على أسباب وقوع هذا الحادث.

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