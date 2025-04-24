الخميس 24 أبريل 2025
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أخبار مصر

تنبيه مهم من مصر للطيران للمسافرين بسبب التوقيت الصيفي

شركات الطيران، فيتو
شركات الطيران، فيتو
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التوقيت الصيفي، أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني المصري، أنه نظرًا لبدء تطبيق التوقيت الصيفي في جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الدقيقة الأولى من منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025، سوف تقلع جميع رحلات الناقل الوطني طبقًا للتوقيت الصيفي.

وناشدت شركات الطيران المسافرين ضرورة التواجد في المطارات المصرية قبل إقلاع الرحلة بوقت كافٍ منعا للتخلف عن الرحلة بسبب التوقيت الصيفي. 

تعليمات هامة من مصر للطيران للمسافرين تزامنا مع تطبيق التوقيت الصيفي

وناشدت مصر للطيران جميع عملائها ضرورة مراجعة الحجز والتأكد من مواعيد إقلاع الرحلات من مختلف المطارات المصرية، فضلًا عن التواجد قبل موعد إقلاع الرحلات الدولية بثلاث ساعات.

كما يمكن لعملاء مصر للطيران مراجعة الحجز والرد على جميع الاستفسارات من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر. 
 

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