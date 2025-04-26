تامر حسني يتألق في حفله بـ قطر ويعلق: من أجمل حفلات السنة (صور)

أحيا النجم تامر حسني واحدة من أقوى حفلاته الغنائية أمس الجمعة في قطر وشهد الحفل إقبالا كبيرا.



حفل تامر حسني في قطر

وأعرب تامر حسني عن سعادته بحفله في قطر وقال من خلال إنستجرام: “حقيقي من أجمل حفلات السنة في الدوحة (قطر) مع حبايب قلبي الجمهور الغالي القطري والمصري وجميع الجنسيات العربية كان يوم جميل معاكم حبايب قلبي ألف ألف شكر على استقبالكم الغالي حقيقي كنتوا واحشيني أوي”.

ومن ناحية أخرى كان قد أعلن النجم تامر حسني الموعد النهائي لطرح فيلمه الجديد ريستارت، الذي يشاركه فيه عدد من النجوم، ومنهم هنا الزاهد وباسم سمرة.

تعد الفنان تامر حسنى على طرح فيلمه الجديد ريستارت الذى يجمعه بالفنانة هنا الزاهد، في دور العرض السينمائي خلال شهر مايو المقبل للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2025.

في هذا السياق، كان الفيلم مرشحا للعرض في موسم عيد الفطر الجارى، ولكن تم تأجيله رغم جاهزية العرض.

فيلم ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني وهنا الزاهد باسم سمرة ومحمد ثروت وعصام السقا وآخرين.



ويعتبر ريستارت هو التعاون الثاني بين هنا الزاهد وتامر حسني في السينما، بعدما قدّما معًا فيلم "بحبك"، الذي تم عرضه في عام 2022، وكان من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه.

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