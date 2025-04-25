الجمعة 25 أبريل 2025
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خارج الحدود

مسئولون أمريكيون يؤكدون فشل واشنطن في تدمير قدرات الحوثيين

جماعة الحوثيين، فيتو
جماعة الحوثيين، فيتو

نقلت قناة الجزيرة عن مسئول أمريكي قوله: إن الحوثيين تمكنوا من إسقاط عدد من مسيراتنا بسبب اعتمادنا عليها بوتيرة وكمية غير مسبوقة.

جماعة الحوثي تسقط 7 مسيرات أمريكية 

وأضاف المسئول الأمريكي في حديثه اليوم الجمعة: أن مزاعم الحوثيين باستخدام أنظمة صواريخ محلية الصنع في إسقاط مسيراتنا كاذبة، وإنما استخدموا أنظمة صواريخ أرض جو إيرانية الصنع في التصدي لمسيراتنا.

وتابع: من الواضح أن الحوثيين يتلقون مساعدة من إيران في رصد واستهداف مسيّراتنا والنقاشات بشأن الحملة على الحوثيين تراوح بين خياري تصعيد الضربات وإنهائها.

فشل أمريكا في القضاء على قدرات الحوثي 

وفي السياق ذاته نقلت شبكة سي إن إن عن مسئولين أمريكيين: أن الحوثيين نجحوا بإسقاط 7 مسيرات لنا مما عرقل الانتقال للمرحلة الثانية من الحملة.

وقال المسؤولين في حديثهم مع شبكة سي إن إن: كنا نأمل تحقيق تفوق جوي باليمن خلال 30 يوما وإضعاف الدفاع الجوي للحوثيين.كنا نأمل بدء مرحلة جديدة تركز على جمع المعلومات ومراقبة قادة الحوثيين لاستهدافهم.

وأضافوا: القصف المستمر منذ 6 أسابيع لم يؤثر على قدرات  الحوثيين ولا بنية القيادة والتحكم لديهم، قدرة الحوثيين وعزمهم على ضرب السفن الأمريكية والتجارية وقصف إسرائيل لم تتغير كثيرا.

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