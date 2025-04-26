السبت 26 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة  اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية حار على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة  فى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى  16  ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 29

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  15 و درجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  28

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى 30

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 22

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 29

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى  29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 31

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  16 ودرجة الحرارة العظمى 29

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 17  ودرجة الحرارة العظمى:  30

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  18 ودرجة الحرارة العظمى 32

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 35

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 20  ودرجة الحرارة العظمى 35

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية الطقس اليوم السبت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم السبت حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم السبت، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة والمحافظات

حالة الطقس غدا، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق
ads

الأكثر قراءة

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الطماطم والخيار يسجل 75 جنيها

أسعار السمك اليوم، البوري يصل إلى 190 جنيها والبلطي يحافظ على استقراره

قبل تشييع جنازته اليوم، كيف حنط جثمان البابا فرنسيس؟ وماذا سيحدث لجثمانه بعد الجنازة؟

اصطدام أتوبيس بعمود إنارة بمهبط مطار القاهرة وإصابة مسافرين

تعرف على سعر النحاس الأحمر

درع صاروخية وسماء مغلقة لتأمين رؤساء وملوك، العالم يشيع البابا فرنسيس إلى مثواه الأخير

اليوم، الحكم على وائل غنيم في سب وقذف تركي آل الشيخ

اليوم، غلق باب التقديم لوظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس الأحمر

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الجمعة

37 ألف دولار للطن، سعر القصدير بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25/4/2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، برشلونة مع إنتر ميلان.. الأهلي وبتروجت.. الزمالك ضد المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 26 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية