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الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، الأسبوع المقبل، ويسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

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وتكون الشبورة هي الظاهرة الجوية خلال الأسبوع المقبل، فضلًا عن نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية.


حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا السبت، ويسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:19

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