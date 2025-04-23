عايدة رياض تعود للسينما من خلال "آخر رجل في العالم"

كشفت الفنانة عايدة رياض عن أعمالها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وقالت عايدة رياض لـ فيتو إنها تعود للسينما من خلال فيلم “آخر رجل في العالم” من بطولة بيومي فؤاد، وانتصار، وآخرين.

وأضافت أنها تصور حاليا أيضا دورها في مسلسل “220 يوم” والذي كان قد انطلق تصويره قبل شهر رمضان الماضي.

مسلسل فهد البطل

كانت عايدة رياض شاركت في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل فهد البطل، بطولة أحمد العوضي.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا، وعايدة رياض، وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد، وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبدالسلام، وتأليف محمود حمدان.

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