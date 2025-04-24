تصريحاته بعد مهرجان كوتشيلا تفتح عليه باب الانتقادات مرة أخري.. محمد رمضان..don't mix كل شيء والعكس

منذ ظهوره على الساحة الفنية، لم يتوقف محمد رمضان عن إثارة الجدل، ليس فقط بأعماله الفنية، بل أيضًا بتصريحاته التي كثيرًا ما تتناقض مع سلوكياته وتصرفاته على أرض الواقع.

“نمبر وان” كما يحب أن يلقب نفسه، يبدو أحيانًا وكأنه يعيش في صراع دائم بين الصورة التي يريد أن يظهر بها، والواقع الذي يكشف عكس ذلك، ففي أكثر من لقاء إعلامي، يؤكد رمضان أنه ابن بلد متواضع ولا يحب الغرور، وصرح في حفل سابق له بالساحل الشمالي قائلا ”أنا مش نمبر وان وما بمجدش نفسي"، بل ويحرص على التأكيد أنه قريب من الناس ولا يشعر أنه أفضل من أحد، كما أكد في لقاء سابق له في العام الماضي قائلا "التواضع لله وحده"، مشيرا إلى أنه يتعامل مع جمهوره باعتبارهم عائلته.

لكن على الجانب الآخر، لا يتوقف محمد رمضان عن نشر صور سياراته الفارهة، وطائراته الخاصة، ومقتنياته الباهظة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، بل واستعراض "رزم الدولارات" التي يملكها باعتباره أنه حر في حياته الخاصة وهو ما يراه البعض نوعًا من الاستفزاز والاستعراض الفج الذي يناقض تمامًا ما يصرح به.

ليس هذا فقط بل امتد الأمر إلى تعمده لإحراج زملائه، فرغم إصرار محمد رمضان على التأكيد أنه متواضع إلا أن سلسلة من المواقف والوقائع المتكررة تكشف عن سلوك مغاير تمامًا، يضعه في موضع المتعالي والمُحرج لغيره من الفنانين، لا سيما في المناسبات العامة والإعلامية مثل خلافه الأخير مع ياسمين صبري الذي تم في إحدى المناسبات الرمضانية، حينما وجه محمد رمضان لها ردًا جارحًا ليس في محله حين قالت له ياسمين: “يا ابني”، فردّ عليها مستنكرًا: “أنا ابنك؟ أنتِ مجنونة؟”، ما دفعها للانسحاب من المكان في حالة من الإحراج والانزعاج الشديد، وكذلك أزمته مع الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز حينما رفضت الأخيرة تجسيد دور والدته في أحد أعماله، فضلا عن اتهام الفنان أحمد بحر الشهير بكزبرة لرمضان بسرقة لحن وكلمات أغنية “خمسة”، ليرد رمضان بطريقة استهزائية على أحد الأسئلة على هامش أحد المؤتمرات في سينما راديو بوسط البلد قائلًا: “احنا في مكتبة محترمة مش في محل عطارة”، ساخرًا من اسم “كزبرة”، في تقليل واضح من شأنه كفنان، بالإضافة إلى أزمته مع أحمد الفيشاوي حين أعلن الأخير عن أغنية “نمبر 2” للسخرية من لقب “نمبر 1” الذي يتمسك به رمضان، ليرد الأخير بإصدار إعلان لأغنية جديدة حينها حملت اسم “الدبابة”، وتضمن كلمات مهينة، على الرغم من أن الفيشاوي أكد أن الأمر مجرد مزاح فني لا يستهدف رمضان شخصيًا، هذا بخلاف أزمته مع بشرى بعد أن طرحت أغنية “كوبرا” التي حملت إسقاطًا على لقب “نمبر 1”، ليرد رمضان بمنشورات تهكمية، وانتهت الخلافات لاحقًا في مهرجان الجونة لتتجدد بعد ذلك حينما طرح رمضان أغنية تحمل اسم بلالين.

كما صرح محمد رمضان من قبل أنه يحرص في حفلاته أن يرتدي ملابس تتناسب مع طبيعة المكان المقام فيه الحفلة وما يتماشى مع “التريند” في هذا البلد وطبيعة الحدث نفسه، ولكنه اختار في مهرجان كوتشيلا الأخير في أمريكا أن يرتدي بدلة أشبه ببدلة الرقص الشرقي والتي قيل عنها إنها مستوحاة من ملابس الفراعنة وتم تصميمها بالعملية المصرية وهو أمر لا علاقة له بالتريند بأمريكا بل جعله عرضة لسيل من الانتقادات.

كما أن رمضان أشار من قبل إلى أنه لا يحرض على العنف في أعماله بل يقدم الواقع، لكن أعماله مثل “الأسطورة” و”البرنس” وغيرهما، امتلأت بمشاهد العنف والانتقام وتصفية الحسابات بطريقة قد يراها البعض تمجيدًا للعنف لا مجرد عرضه أو تقديمه كجزء من الواقع.

ورغم ظهوره المتكرر كمدافع عن القانون، وحرصه على تجسيد شخصيات ضباط شرطة أو أشخاص يسعون لتحقيق العدالة، فقد ارتبط اسمه بالتعدي على حقوق الغير كما حدث في قضية الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، فضلا عن تعديه على القانون حينما ظهر بسيارة بدون لوحات معدنية وغيرها من الأزمات.

وفي الوقت الذي كان ينبغي عليه تقديم اعتذار أو تفسير للصورة التي ظهر بها في مهرجان فني في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ به يطلق تصريحات معيبة وسلبية وذات إيحاءات. فتحت عليه سيلا من الانتقادات العنيفة,

هذه التناقضات بين تصريحات محمد رمضان وتصرفاته تثير تساؤلات حول مدى اتساق أقواله مع أفعاله، وتدفع الجمهور لمراقبة سلوكياته عن كثب.

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