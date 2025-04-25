مصرع طفل في حريق بمنزل بسوهاج

لقي طفل مصرعه تفحم في حريق بمنزلهم بقرية الحلافي الغربية بمركز البلينا بسوهاج بسبب ماس كهربائي، وتم نقل الجثة إلى مستشفى برديس بالبلينا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مأمور مركز البلينا يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية الحلافي الغربية المنزل عبارة عن دور أرضي ببلوك وتعريشة ونتج عن وفاة الطفل مؤمن حازم خيري عبد الرحيم ٣ سنوات وتم وضعه في مشرحة مستشفى برديس.

وأدى الحريق إلى احتراق جميع محتويات المنزل بالكامل نتيجة ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالمنزل.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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