بعد السيطرة عليه بـ19 سيارة إطفاء، العدد النهائي لمصابي حريق شارع البوسطة التجاري بالشرقية

شهد شارع البوسطة التجاري الشهير بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية حالة من الذعر والارتباك بعد اندلاع حريق ضخم بأحد المحال التجارية قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد الدفع بـ19 سيارة إطفاء وإسعاف، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق بأحد المحال التجارية أسفل عقار مكون من 4 أدوار يسفر عن إصابة 5 أشخاص

فيما أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، ارتفاع عدد مصابي الحريق إلى 5 أشخاص بينهم 4 حالات اختناق وتم إسعافهم بمكان الحريق ونقل الحالة الخامسة لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم بناء على رغبة أسرته.

وأوضح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الحريق الذي نشب بأحد المحال التجارية بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق تمت السيطرة عليه بالكامل دون وقوع وفيات.

غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة

ومن جانبها أوضحت الدكتورة أسماء عبد العظيم الطاهر المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أنه فور وصول بلاغ إلى غرفة الأزمات بالشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ بديوان عام المحافظة يفيد بنشوب حريق بأحد المحال التجارية أسفل عقار مكون من 4 أدوار بشارع البوسطة بمدينة الزقازيق، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية شعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق وأحمد ضاحي رئيس حي أول بالانتقال إلى مكان الحريق ومتابعة الإجراءات اللازمة للسيطرة عليه.

المتحدثة الرسمية للمحافظة

وأضافت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه على الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية ورجال الإسعاف والمرور حيث تم الدفع بنحو 12 سيارة إطفاء و7 سيارات إسعاف لتنظيم الحركة المرورية وفرض كردون أمني للسيطرة علي الحريق.

هذا وقد كلف المحافظ الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لمصابي الحريق.

وأضافت المتحدثة الرسمية للمحافظة أنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق وجارٍ الآن عملية التبريد دون وقوع حالات وفاة.

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